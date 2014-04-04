Офіційний курс гривні до долара впав до рекордного рівня - 11,60

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Національним банком України, впав до рекордного значення.

Із 4 квітня він становить 100 USD - 1160.1102.

Попередній мінімум був зафіксований 3 квітня і становив 1124.1600 грн за 100 дол.

Курс гривні до євро на 4 квітня встановлений на рівні 1597.5878 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.2665 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня пополудні на поточний робочий день, і він діятиме до наступного перегляду, говориться в повідомленні НБУ.

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«Національний банк планує встановлювати і обнародувати офіційний курс гривні кожного робочого дня після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, що є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.