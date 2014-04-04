Російські банки через санкції Заходу бояться працювати в Криму

Російські банки побоюються можливих західних санкцій через вихід на ринок Криму, але бажаючі працювати там є.

Як пише Прайм, про це повідомив журналістам перший заступник голови ЦБ РФ Олексій Симановський.

"Один із перешкоджаючих факторів - це побоювання санкцій. Але я виходжу з того, що не всі банки побоюються санкцій. Є банки, які санкцій можуть не побоюватися і працювати виключно в Росії, у них немає майна, що може бути піддане ризику", - сказав Симановський.

Читайте такожКанада приєдналася до санкцій США проти банку «Росія»

За його словами, вже три-п'ять російських банків висловили зацікавленість у роботі в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. 18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму та Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції щодо низки російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і встановивши візові обмеження.