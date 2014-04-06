Валютний курс в Україні відповідає економічним реаліям - Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Інтер", передає Українська правда.

"Такий курс плюс-мінус 10% відповідає поточним економічним реаліям", - зазначив прем'єр.

Він погодився з тим, що це найнижчий показник національної валюти за всю історію гривні.

"Так, такого за всю історію не було. Не хотілося б списувати все на попередній уряд, але наразі казна пуста", - сказав Яценюк.Читайте такожОфіційний курс гривні до долара впав до рекордного рівня - 11,60Але він розповів, що український очікує затвердження Європою пакету стабілізаційних програм для України.

Після цього Україна розраховує отримати на початку травня 3 мільярди доларів, які поповнять резерви НБУ, що дозволить стабілізувати ситуацію на валютному ринку.