Райффайзен Банк Аваль припиняє свою роботу в Криму

Один із найбільших на Україні Райффайзен Банк Аваль, "дочка" австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), повідомив про закриття з 15 квітня своїх відділень на Кримському півострові, аннексированном у березні Росією.

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"Райффайзен Банк Аваль та його відділення припиняють здійснення банківської діяльності на території Республіки Крим 15 квітня", - йдеться в повідомленні банку, пише "Рейтер".

За даними Нацбанку України, Райффайзен Банк Аваль з активами 43,5 мільярда гривень ($3,8 мільярда) займає п'яте місце серед 180 діючих у країні банків.

"У зв'язку з набуттям чинності окремих законів Російської Федерації... Райффайзен Банк Аваль, як банківська установа, що провадить діяльність відповідно до законодавства України, не має юридичних підстав для свого подальшого функціонування та надання банківських послуг на території Республіки Крим", - пояснив банк причину відходу.

Райффайзен Банк Аваль запропонував кримським вкладникам вибір: або забрати депозити до 15 квітня з втратою процентів при достроковому припиненні договорів, або дочекатися їх завершення і потім звернутися за отриманням внесків у відділення на материковій частині України.

Банк не повідомляє про суми депозитів, які необхідно повернути кримським вкладникам.

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