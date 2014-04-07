Підприємці Севастополя вже незадоволені російськими податковими нововведеннями

Громадська організація «Ліга підприємців Севастополя» на зустрічі з депутатом Держдуми Павлом Дорохіним озвучила низку питань для нормальної роботи малого і середнього бізнесу, передає сайт "Новини Криму". Зустріч відбулася за ініціативою Російської громади Севастополя.

Коли встало питання про приєднання до Росії, підприємці раділи, кажуть представники бізнесу. Але в перехідний період при сплаті податку в рублях, його сума зросла на 30%. Справа в тому, що замість курсу Національного банку Росії, який становить 3,1, у Криму закріпили встановлений раніше коефіцієнт перерахунку української та російської валюти в розмірі 3,8 до кінця поточного року.

«До 1 січня 2015 року перерахунок виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, стипендій, пенсій та інших соцвиплат, а також реєстрація бюджетних зобов'язань і проведення розрахунків по бюджетах Республіки Крим здійснюється з використанням коефіцієнта перерахунку з української гривні на російський рубль - 3,8», - йдеться в постанові, прийнятій на сесії Держради.

У зв'язку з цим підприємці звернулися до Павла Дорохіна з проханням внести зміни в законодавство з урахуванням їх інтересів - або використовувати коефіцієнт 3,1, або дозволити до вересня використовувати при сплаті податків гривню без порушень закону Російської Федерації.

Павло Дорохов попросив оформити звернення в письмовому вигляді і пообіцяв розглянути його відповідними структурами в Росії.