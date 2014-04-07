Долар на відкритті міжбанку зріс до 11,70 гривні

У понеділок, 7 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 11,4000/11,7000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,6270/16,0410.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3213/0,3297.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар незначно скоригувалися до 1,3707/09 (п'ятниця - 1,3700/02).

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,5000/11,6500 грн/дол.

Котирування гривні до євро на закриття торгів встановилися на рівні 15,7590/15,9705 грн/євро.

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.