Світовий банк погіршив прогноз зростання на 2014 рік для країн Східної Азії

Світовий банк погіршив прогнози зростання на 2014 рік для країн, що розвиваються, із Східної Азії, але зазначив, що в наступні два роки зростання в регіоні, ймовірно, буде стабільним, завдяки прискоренню світового зростання і торгівлі, передає Reuters.

Світовий банк очікує, що економіка країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону зросте на 7,1 відсотка у 2014 і 2015 роках, тоді як раніше він чекав зростання на 7,2 відсотка в обидва роки.

У 2016 році зростання прогнозується на рівні 7,1 відсотка, залишаючись трохи нижче темпів 2013 року - 7,2 відсотка.

"Ми вважаємо, що для Східної Азії драйвери зростання дедалі більшою мірою надходитимуть із зовнішнього фронту в результаті відновлення розвинених економік", - сказав головний економіст Всесвітнього банку по Східно-Азіатського і Тихоокеанському регіонах Берт Хофман.

У новій доповіді Світового банку про економіку регіону, опублікованому в понеділок, 7 квітня, йдеться, що поліпшення світової торгівлі компенсує проблеми, викликані ускладненням ситуації на світових фінансових ринках.

Ринки, що розвиваються, включаючи азіатські, постраждали через відток капіталу, що відбувався приблизно з травня по вересень минулого року, коли інвестори почали готуватись до скорочення монетарних стимулів ФРС США.

Хоча фінансові ринки у Східно-Азійському та Тихоокеанському регіонах слабо відреагували на рішення ФРС про початок скорочення скуповування облігацій у грудні, можливість зміни напрямку потоків капіталу як і раніше залишається проблемою для країн регіону, вказав Світовий банк.