Світовий банк погіршив прогноз зростання на 2014 рік для країн Східної Азії
Ринки, що розвиваються, включаючи азіатські, постраждали через відток капіталу.
Світовий банк погіршив прогнози зростання на 2014 рік для країн, що розвиваються, із Східної Азії, але зазначив, що в наступні два роки зростання в регіоні, ймовірно, буде стабільним, завдяки прискоренню світового зростання і торгівлі, передає Reuters.
Світовий банк очікує, що економіка країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону зросте на 7,1 відсотка у 2014 і 2015 роках, тоді як раніше він чекав зростання на 7,2 відсотка в обидва роки.
У 2016 році зростання прогнозується на рівні 7,1 відсотка, залишаючись трохи нижче темпів 2013 року - 7,2 відсотка.
"Ми вважаємо, що для Східної Азії драйвери зростання дедалі більшою мірою надходитимуть із зовнішнього фронту в результаті відновлення розвинених економік", - сказав головний економіст Всесвітнього банку по Східно-Азіатського і Тихоокеанському регіонах Берт Хофман.
У новій доповіді Світового банку про економіку регіону, опублікованому в понеділок, 7 квітня, йдеться, що поліпшення світової торгівлі компенсує проблеми, викликані ускладненням ситуації на світових фінансових ринках.
Ринки, що розвиваються, включаючи азіатські, постраждали через відток капіталу, що відбувався приблизно з травня по вересень минулого року, коли інвестори почали готуватись до скорочення монетарних стимулів ФРС США.
Хоча фінансові ринки у Східно-Азійському та Тихоокеанському регіонах слабо відреагували на рішення ФРС про початок скорочення скуповування облігацій у грудні, можливість зміни напрямку потоків капіталу як і раніше залишається проблемою для країн регіону, вказав Світовий банк.