Експерт-прогноз курсів валют на поточний тиждень

Нестабільність курсу долара в Україні на поточному тижні збережеться, проте, значної девальвації не варто очікувати, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Беручи до уваги постанову НБУ про зміну порядку розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют, готівковий долар буде близьким до котирувань міжбанківського курсу, що може позначитися зниженням попиту на валюту з боку населення, так як міжбанківський курс зараз знаходиться на рекордних максимумах.

Тиск на гривню продовжить надавати невизначеність щодо відновлення співпраці з зовнішніми кредиторами. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, курс продажу готівкового долара на тижні може знаходитися в межах 11,50-11,70 грн., безготівкового - 11,56-11,76 грн.

Для пари EUR/USD тиждень буде спокійним на тлі незначної кількості макроекономічної статистики. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, діапазон коливання євровалюти на міжнародному ринку може скласти 1,3650-1,3770. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку буде перебувати в межах 15,97-16,11 грн., безготівкового - 15,9-16.04 грн.

Основним чинником формування вартості рубля в Україні на поточному тижні збережеться динаміка гривні по відношенню до долара. Незважаючи на корекцію пари долар/рубль з 17 березня, зміцнення російської валюти на українському ринку триває, що підтверджує залежність вартості рубля від поведінки гривні. Середній курс продажу готівкового рубля на тижні, ймовірно, перебуватиме в межах 0,305-0,335 грн., безготівкового - 0,295-0,325 грн.