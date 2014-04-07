Інфляція в березні прискорилася до 2,2%

Інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, і таким чином зросла в порівнянні з попереднім місяцем у 3,7 разу, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у річному виразі (проти березня 2013 року) інфляція прискорилася до 3,4%, з початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - до 3%.

Як повідомляє Держстат, у березні проти лютого 2014 року найбільше подорожчали яйця - на 21,3% (проти березня 2013 року - на 2,6%), фрукти - на 11,8% (0,6%), паливо і масла - на 11,2% (12,9%), цукор - на 10,4% (47,6%), взуття - на 6,4% (зниження ні 2,5%), одяг - на 5,9% (зниження на 1,9%), залізничний пасажирський транспорт - на 4,3% (13,9%).

Зниження цін зафіксоване лише на гарячу воду і опалення - на 0,7% (зростання на 0,2%), соняшникова олія - на 0,3% (9,8%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2014 року в порівнянні з січнем 2014 року прискорилася до 0,6%, проти лютого 2013 року зафіксована інфляція 1,2%, з початку 2014 року (лютий 2014 року до грудня 2013 року) - 0,8%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.