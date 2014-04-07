У Росії індекс підприємницької впевненості впав до 4-річного мінімуму

Індекс підприємницької впевненості (ІПУ) у промисловості РФ в березні знизився на 1 процентний пункт порівняно з лютим і склав мінус 4%, говориться в огляді Вищої школи економіки.

Аналіз був проведений на основі опитування керівників близько 5,5 тис. промислових підприємств різних сфер економіки. Експерти звертають увагу, що такого низького значення індексу не спостерігалося близько чотирьох років, передає ПРАЙМ.

Уповільнений розвиток промисловості за стагнаційним сценарієм у березні продовжився, немає як ознак пожвавлення, так і очевидних провалів, відзначають експерти ВШЕ.

У березні зріс песимізм респондентів щодо зростання цін як на сировину і матеріали, так і на реалізовану продукцію. При цьому лише 18% учасників опитування повідомили, що їх підприємства збільшили в березні обсяг відвантаженої продукції порівняно з попереднім місяцем - це повторення найнижчого значення з січня 2010 року. Прогнози з випуску продукції серед підприємців також виявилися майже дворічним мінімумом.

У березні було також зафіксовано прискорення темпів погіршення фінансових показників промислових підприємств.