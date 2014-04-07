Завтра вкладники банку «Форум» принесуть пусті банки до парламенту

Учасники мітингу прийдуть до парламенту з пустими скляними банками із дріб’язком як символом того, що зараз відбувається з банком «Форум». І що також може статися iз банківською системою країни в цілому у разі подальшої бездіяльності влади з цього питання.

Сьогодні кiлькiсть вкладників банку «Форум» – фізичних осіб становить близько 130 тисяч. Кiлькiсть юридичних осіб, кошти яких заморожені у банку, складає понад 100 тисяч. А якщо враховувати членів їх сімей та трудові колективи, які сьогодні не мають змоги робити життєвонеобхідні витрати або отримати заробітну плату, ця цифра становить близько 2 мільйонів чоловік.

Але позиція високопосадовцiв щодо проблемної ситуації у банку «Форум» зводиться до фактичного замовчування цього питання i вiдсутностi будь-яких гарантій вкладникам банку щодо відновлення його роботи i повернення заощаджень.

Мета попереджувального мітингу – добитися від високопосадовців гарантій збереження заощаджень та коштів вкладників i клієнтів банку «Форум», а також відновлення найближчим часом його роботи у штатному режимі.

Довідково: Банк «Форум» було засновано в 1994 році, входить в 20-ку найбільших банків України. За станом на січень 2014 році він входив в п’ятірку банків держави з найбільшим депозитним портфелем запозичень від населення (близько 5 млрд. гривень).

13 березня Нацбанк України замість надання рефінансування визнав банк «Форум» неплатоспроможним.

14 березня 2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію банк «Форум».

За даними Фонду за станом на 1 березня збитки банку становили 6,04 млрд. грн.

За станом на сьогодні будь-які фінансові операції у банку заблоковані. Всі юридичні особи, які мали рахунки в банку «Форум», не можуть виплатити заробітну плату своїм працівникам, заморожені податкові та соціальні відрахування. Пенсіонери та малозабезпечені позбавлені можливості отримати пенсії та інші соціальні виплати.