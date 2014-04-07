Долар зріс до рекордного значення - 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,7000, на 12:00 ціни зросли до 11,7000/12,000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6270/16,0410, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,0400/16,4575.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3213/0,3297, на 12:00 ціни піднялися до 0,3291/0,3375. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 35.5300 (+0.3000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3707/09, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,5000/11,6500 грн/дол.

Котирування гривні до євро на закриття торгів встановилися на рівні 15,7590/15,9705 грн/євро.

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.