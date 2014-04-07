Польща ввела в обіг нові злоті

У Польщі з понеділка, 7 квітня, вводяться в обіг нові банкноти. Національний банк республіки випустив паперові злоті номіналом 10, 20, 50 і 100 одиниць.

Із графічної точки зору банкноти не змінилися. Однак через використання нового паперу та інноваційних систем захисту купюри виглядають трохи інакше, зокрема, поле з водяними знаками стало відкритим, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Нові банкноти з часом замінять старі, порвані або зношені купюри, які будуть виводитися з обігу за допомогою стандартних процедур обміну через банки. При цьому ніякі строки не встановлені - старими грошима можна буде розплачуватися. "Всі використовувані в даний час банкноти на невизначений термін залишаться законним платіжним засобом", - повідомляє Нацбанк країни.

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Разом з новими паперовими злотими польський Нацбанк підготував також спеціальний додаток для комп'ютерів і мобільних пристроїв, завдяки якому можна навчитися перевіряти непідробленість купюр.