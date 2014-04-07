Головою Ради Нацбанку обрано Буковинського

«Рада Національного банку України провела позачергове засідання в оновленому складі. У зв'язку із завершенням терміну повноважень голови ради Національного банку і призначенням нових його членів на засіданні був обраний новий голова ради Національного банку - Станіслав Буковинський», - йдеться у повідомленні.

У ході засідання рада НБУ узгодила призначення Владимира Кротюка на посаду першого заступника голови Нацбанку і звільнення Бориса Приходька з цієї посади і призначення його на посаду заступника голови Нацбанку. Рада НБУ також узгодила звільнення Олексія Ткаченка з посади заступника голови Національного банку України.

Крім того, згідно з повідомленням, рада ухвалила рішення про створення аудиторського комітету ради НБУ, який здійснюватиме нагляд за надійністю і результативністю системи внутрішнього контролю, повнотою і достовірністю фінансової звітності, незалежністю зовнішнього і внутрішнього аудиту, процесом забезпечення дотримання законодавства України і ефективністю процесів управління ризиками.

Також повідомляється, що планове чергове засідання ради НБУ має відбутися 24 квітня. В ході засідання, зокрема, планується розгляд питання про стан проведення грошово-кредитної політики в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 квітня ухвалила постанову про призначення членів ради Нацбанку, до складу якої увійшли Олександр Біланенко, Станіслав Буковинський, Ольга Кандибка, Трофім Ковальчук, Віталій Ломакович і Ігор Лютий. 26 березня парламент виключив зі складу ради Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка і Ігоря Прасолова у зв'язку із завершенням терміну їх повноважень.

Востаннє рада Нацбанку проводила засідання 20 грудня 2013 року.