Базова інфляція в березні становила 2,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в березні 2014 року порівняно з лютим 2014 року становила 2,1% (БІСЦ – 102,1%), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в березні 2014 року проти березня 2013 року також зафіксовано інфляцію 2,1% (БІСЦ – 102,1%).

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Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем у 3,7 раза. У річному виразі (проти березня 2013 року) інфляція прискорилася до 3,4%, із початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - до 3%.