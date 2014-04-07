Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $382 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 квітня 2014 року становили 15,080 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн дол. менше показника на 1 березня в 15,462 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку цього року резерви скоротилися на 26,14%, або на 5,336 млрд дол.

На 1 квітня резерви в іноземній валюті становили 13,294 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 16,06 млн дол., золото - 1,769 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Нацбанку на 1 березня 2014 року становили 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол. менше показника на 1 лютого в 17,806 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол. - до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку й ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.