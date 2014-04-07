Фонд гарантування вкладів фізосіб за місяць скоротився на 3%

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 квітня склав 7,924 млрд грн, що на 3,08%, або на 252 млн грн, менше показника на 1 березня 2014 року, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, з початку поточного року обсяг його фінансових ресурсів зріс на 8,65%, або на 631 млн грн.

Також повідомляється, що кількість банків-учасників фонду у березні не змінилася і складає 179 банків.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування на 1 березня склав 8,176 млрд грн, що на 0,8%, або 61 млн грн, що більше порівняно з січнем 2014 року.

У 2013 році обсяг фінансових ресурсів фонду зріс на 19,71%, або 1,201 млрд грн, учасниками фонду на 1 січня 2014 року були 178 банків.

Фонд гарантування створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

З початку поточного року фонд здійснює тимчасову адміністрацію в банках «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк»,«Реал Банк» і «Даніель».