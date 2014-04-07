Долар на закритті міжбанку знизився до 11,80 гривень

У понеділок, 7 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,7000, на 12:00 ціни зросли до 11,7000/12,000. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,6000/11,8000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6270/16,0410, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,0400/16,4575. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 15,9205/16,2010.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3213/0,3297, на 12:00 ціни піднялися до 0,3291/0,3375. На закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,3237/0,3321.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,7365 (+0.5065).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3696/1,3736.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,5000/11,6500 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро на закриття торгів встановилися на рівні 15,7590/15,9705 грн/євро.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.