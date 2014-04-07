Bank of Cyprus погодився продати свою українську «дочку» дешевше

Операція з продажу Bank of Cyprus українського «Банку Кіпру» компанії «Альфа Груп» буде завершена найближчим часом, повідомляється на сайті кіпрської фінансової установи.

Згідно з повідомленням, "Альфа Груп" запропонувала Bank of Cyprus переглянути умови продажу "дочки" кіпрського банку, і рада директорів Bank of Cyprus Group прийняла цю пропозицію.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на кіпрські ЗМІ, мова йде про 10-відсоткову знижку від раніше запропонованої ціни.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Bank of Cyprus досяг угоди про продаж свого українського бізнесу, що включає 99,77% акцій дочірнього банку в Україні «Банк Кіпру», на користь ABH Ukraine Limited, компанії концерну «Альфа Груп», за 225 млн євро.

Довідка УНІАН. «Банк Кіпру» (Київ, раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. Банк є частиною міжнародної фінансової групи Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

