Нігерія стала найбільшою економікою Африки, обігнавши ПАР

Нігерія, найбільший виробник нафти в Африці, стала провідною економікою континенту, обігнавши ПАР за розміром ВВП. Однак вона, як і раніше, значно поступається за рівнем життя Південній Африці, яка є єдиним представником Чорного континенту в "двадцятці", передає ИТАР-ТАСС.

Опублікований в неділю урядом перерахований обсяг ВВП збільшено з $264 млрд до $453 млрд, він обігнав $384 млрд ВВП ПАР. "Нігерія стала найбільшою економікою в Африці за розміром ВВП і 26-ю економікою світу", - сказала міністр фінансів Нгозі Оконджо-Івеала.

Статистики ООН рекомендують переглядати базу розрахунку ВВП кожні п'ять років, чого Нігерія не робила з 1990 року. Тепер у звітність включена телекомунікаційна галузь і кіноіндустрія, які швидко розвиваються.

За останні вісім років економічне зростання в Нігерії становило в середньому 6,8%. Цього року МВФ прогнозує 7,4%. У ПАР до 2009 року зростання становило трохи більше 5%, а потім знизилося через глобальну економічну кризу. Проте, "в плані інфраструктури Південна Африка залишається гігантом, який сильно обігнав Нігерію", - вважає головний економіст компанії Efficient Group Деві Рудт.

За розміром ВВП на душу населення ПАР, де живе 53 млн осіб, набагато випереджає Нігерію, яка є найбільш густонаселеною країною Африки з майже 170 млн осіб. Оконджо-Івеала повідомила, що ВВП на одну особу в країні становить $2688 на рік, що вище показника в $1555 у 2012 році та ставить країну на 121-ше місце в світі. У ПАР він становить $7508.

За даними Світового банку за 2010 рік, 84,5% людей у Нігерії живуть всього на $2 в день в умовах нестачі води та електрики. До того ж північ країни тероризує ісламістське угруповання "Боко Харам".

"Перерахунок ВВП є косметичним. В реальності нічого не зміниться, і зарплата не збільшиться в два рази. Але ми сподіваємося, що це збільшить інвестиційну привабливість Нігерії", - вважає аналітик групи "Найджириа Економік Саміт" Чуба Езеквезіліі