Білорусі не вдається стримати стрімке зростання інфляції

Національний банк Білорусі підвищив прогноз по інфляції в 2014 році з 11% до 16-17%, повідомила глава Нацбанку Надія Єрмакова в інтерв'ю білоруському державному агентству Белта.

На початку року білоруський уряд планував утримати інфляцію у 2014 році в рамках 11%.

«Раніше на 2014 рік інфляція прогнозувалася на рівні 11%, але тепер прораховуємо, що вона буде більше - десь 16-17%», - сказала Єрмакова.

Вона додала, що високий рівень інфляції поки не дозволяє білоруській владі провести деномінацію національної валюти. «Інфляція не повинна обчислюватися двома цифрами, тобто потрібно, щоб вона була не вище 10%», - сказала Єрмакова.

Вона також повідомила, що Нацбанк з 16 квітня вперше за десять місяців знижує ставку рефінансування на 1 процентний пункт, до 22,5%.

Уряд Білорусії запланував, що в 2014 році середнє значення ставки рефінансування становитиме 14-16%.