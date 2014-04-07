Кабмін буде щомісяця публікувати список підприємств, яким відшкодовують ПДВ
Списки підприємств будуть розміщувати на сайті Казначейства
Кабінет міністрів України має намір ввести практику щомісячної публікації переліку підприємств, які отримують бюджетне відшкодування платежів із податку на додану вартість, заявив міністр фінансів Олександр Шлапак, повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну.
«Бізнес давно вимагає прозорості й, у цьому сенсі, публікація такої інформації закріпить довіру влади і підприємців», - цитує міністра прес-служба.
Як зазначається, списки підприємств розміщуватимуться на сайті Казначейства.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував зробити прозорим механізм відшкодування податку на додану вартість і оприлюднити перелік підприємств, які отримують такі відшкодування.
За даними Мінфіну, обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підприємцям України становить близько 16,7 млрд грн, ще 14 млрд грн є об'єктом судових розглядів.
При цьому Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску ПДВ-облігацій як інструменту повернення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість. Перший випуск таких облігацій може бути здійснений уже до кінця квітня. Умови випуску паперів на даний момент є предметом обговорення. Водночас глава уряду зазначав, що вони можуть бути аналогічними тим, на яких випускали ПДВ-облігації 2004 і 2008 років.