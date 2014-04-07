Нацбанк пояснив, чому скоротилися золотовалютні резерви

На динаміку золотовалютних резервів Національного банку України в березні вплинуло здійснення платежів по державному боргу, повідомляється на сайті регулятора.

«У березні на динаміку золотовалютних резервів вплинуло здійснення платежів з погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті (453 млн дол. США), у тому числі здійснення платежів на користь Міжнародного валютного фонду (193 млн дол. США)», - йдеться в повідомленні.

Також регулятор повідомив, що в березні здійснював валютні інтервенції виключно з купівлі іноземної валюти, обсяг яких склав 52 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ на 1 квітня 2014 року склали 15,080 млрд дол., що на 2,47% або на 382 млн дол. менше показника на 1 березня в 15,462 млрд дол., з початку поточного року резерви скоротилися на 26,14%, або на 5,336 млрд дол.

В 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол. - до 20,416 млрд. дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.