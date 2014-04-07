Кабмін пропонує призначити головою АМК партнера юридичної групи Astapov Lawyers

19:30, 07 квітня 2014
Фінанси
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Верховна Рада 26 березня звільнила Василя Цушка з посади голови АМКУ  

Кабмин предлагает назначить главой АМК партнера юридической группы Astapov Lawyers

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді призначити головою Антимонопольного комітету України (АМКУ) партнера міжнародної юридичної групи Astapov Lawyers Антоніну Ягольник.

Відповідний проект постанови №4641 зареєстрований у парламенті сьогодні, 7 квітня. Водночас, текст проекту постанови на даний момент відсутній.

На сайті групи Astapov Lawyers йдеться, що в 2012 році Ягольник була призначена партнером компанії в сфері конкурентного права та дотримання регуляторних вимог. До приєднання до Astapov Lawyers Ягольник очолювала практику конкурентного права та комплаєнс в ролі партнера міжнародної юридичної компанії Baker & McKenzie.

"За більш ніж 10-річний досвід юридичної практики Ягольник займалася безліччю справ у сфері рішення антимонопольних і торговельних спорів, а також з питань комплаєнс", - йдеться повідомленні. Крім того, на сайті юридичної групи йдеться, що вона отримала ступінь магістра права Кембриджського університету (Великобританія), а також ступінь магістра міжнародного права та економіки Інституту світової торгівлі (Швейцарія).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 26 березня 2014 року звільнила Василя Цушка з посади голови АМКУ, який очолював відомство з грудня 2010 року.

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