Цього року ряд банків можуть змінити власників — Deloitte

Цього року нові власники можуть з'явитися в ряді банків, серед яких проблемні банки, дочірні структури європейських фінустанов, банки зі значною концентрацією портфеля в Криму й банки, пов'язані з бізнес-структурами представників попередньої влади. Таку думку озвучив директор департаменту корпоративних фінансів міжнародної аудиторської компанії Deloitte Олексій Арістов.

За оцінками експерта, цього року власників можуть змінити банки, які раніше були виставлені на продаж, але не завершили операції або, за інформацією ЗМІ, можуть їх розірвати. Зокрема, це «Правекс-Банк», «Банк Кіпру», «Форум», «БМ Банк» і дочірні структури європейських банків в Україні, які не переглянуть раніше затверджені стратегії виходу.

Також, за оцінками компанії, зміна власників можлива в банках зі значною концентрацією портфеля в Криму і банках, пов'язаних із бізнес-структурами представників попередньої влади.

Крім цього, компанія допускає зміну власників у банках, в які введено тимчасову адміністрацію, зокрема, це банки «Форум», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Меркурій» і кілька інноваційних банківських проектів, які припинили свій розвиток на тлі політичної нестабільності останніх місяців і можуть знову повернутися до пошуку інвесторів.

У Deloitte припускають, що далеко не всі з вищеперелічених банків зможуть знайти нового власника зважаючи на досить вузьке коло потенційних покупців і їхнє бажання отримати значний дисконт. Однією з основних умов здійснення подібних операцій буде політична й макроекономічна стабілізація.

На думку Deloitte, стратегії розвитку російських банків в Україні будуть переглянуті з метою заморожування активності. Водночас, на даному етапі експерти компанії не бачать ознак повного виходу з України й наводять приклад Грузії, де російські банки залишилися працювати всупереч політичній кризі у відносинах між країнами.

Експерти вважають, що вихід російських банків із України ускладнений масштабами присутності й тому маловірогідний. «Кредитний портфель українських дочірніх структур найбільших російських банків становить близько 10 млрд дол., замінити які альтернативними ресурсами буде вкрай складно. Крім того, при можливому продажі складно буде знайти покупця на їх активи без великого дисконту, а продаж за низькою ціною навряд чи влаштує нинішніх власників», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року міжнародні фінансові групи UniCredit Bank і Raiffeisen Bank International, що володіють дочірніми банками в Україні, заявляли про стратегію виходу з українського ринку.

Наприкінці січня група компаній Group DF, що об'єднує активи Дмитра Фірташа, підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського “Правекс-Банку”.

Також наприкінці січня Bank of Cyprus досяг угоди про продаж свого українського бізнесу, що включає 99,77% акцій дочірнього банку в Україні «Банк Кіпру», на користь ABH Ukraine Limited, компанії концерну «Альфа Груп».

Минулого року «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського повідомляв про плани провести злиття придбаного в 2012 році банку «Форум» і «БМ Банку», щодо якого були узгоджені індикативні умови купівлі.

У березні цього року Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів у банку «Форум» тимчасову адміністрацію. Крім «Форуму», з початку цього року тимчасову адміністрацію введено в банках «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк» і «Даніель».

17 березня нелегітимний парламент Криму оголосив офіційною грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим російський рубль, зазначивши, що також до 1 січня 2016 року офіційною валютою буде й українська гривня. В результаті, з березня цього року українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

