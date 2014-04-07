Нідерланди готові надати технічну допомогу Україні

Уряд Нідерландів готовий надати Україні технічну допомогу в створенні системи стимулювання експорту, яка допоможе українським експортерам освоїти європейські ринки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками зустрічі міністра економрозвитку Павла Шеремети з послом Нідерландів Кейсом Кломпенхаувером.

“Нідерланди готові запропонувати Україні технічну допомогу в створенні чіткої і ефективної системи стимулювання експорту, маючи великий досвід у цьому напрямі», - зазначається у повідомленні.

Голландські інвестори, зокрема, зацікавлені в українському сільському господарстві, енергетиці і енергоефективності, промисловості і сфері водопостачання.

Також Кломпенхаувер позитивно оцінив урядові ініціативи зі спрощення ведення бізнесу і залучення інвестицій. За його словами, збільшенню припливу іноземних інвестицій в українську економіку сприятиме підписання Україною угоди з Міжнародним валютним фондом.

«Ці інвестиції допоможуть приватному сектору почуватися захищеним з правової точки зору. При цьому Нідерланди залишаються позитивно налаштованими щодо інвестицій в Україну», - сказав Кломпенхаувер.

При цьому, надходження інвестицій в Україну залежатиме від успішності реформ судової і податкової систем, а також заходів із забезпечення захисту прав власності.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня в Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і голови держав і урядів Європейського Союзу підписали політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС. Після цього ЄС в односторонньому порядку ввів у дію положення Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною, від яких Київ розраховує одержати 500 млн євро на рік. Дія угоди продовжиться до 1 листопада 2014 року, оскільки до цієї дати повинна бути підписана економічна частина угоди про асоціацію.

За інформацією Держстату, в 2013 році експорт товарів з України до країн ЄС становив 16,759 млрд дол, що на 2,1% менше, ніж у 2012 році, імпорт товарів з країн ЄС - 27,038 млрд дол., що на 3,1% більше, ніж роком раніше.

Головними партнерами України залишаються Польща, на яку припадає 15,2% експорту і 15% імпорту з країнами ЄС, Італія - 14,1% і 7,7%, Німеччина - 9,6% і 25% і Угорщина - 9,3% і 5,2%, відповідно.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили чорні метали і вироби з них, на які припадає 26,2% загального обсягу експорту до ЄС, а також руди, шлак і зола - 10,5%, зернові культури - 10,3%, електричні машини - 9%, насіння і плоди олійних рослин - 7,4%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки - 6,3%, деревина і вироби з деревини - 3,6%.

Довідка УНІАН. За обсягами торгівлі товарами і послугами між Україною і країнами Європи до 2013 Нідерланди займають 8-е місце (4,5%). Зростання двосторонньої торгівлі становило торік 9% з обсягом 2,4 млрд дол. Обсяги експорту українських товарів і послуг до Нідерландів збільшилися на 23% (до 1,2 млрд дол.). Імпорт перевищив експорт на 73 млн дол.