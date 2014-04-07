Нідерланди готові надати технічну допомогу Україні
Уряд Нідерландів готовий надати Україні технічну допомогу для створення системи стимулювання експорту, яка допоможе українським експортерам освоїти європейські ринки.
Уряд Нідерландів готовий надати Україні технічну допомогу в створенні системи стимулювання експорту, яка допоможе українським експортерам освоїти європейські ринки.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками зустрічі міністра економрозвитку Павла Шеремети з послом Нідерландів Кейсом Кломпенхаувером.
“Нідерланди готові запропонувати Україні технічну допомогу в створенні чіткої і ефективної системи стимулювання експорту, маючи великий досвід у цьому напрямі», - зазначається у повідомленні.
Голландські інвестори, зокрема, зацікавлені в українському сільському господарстві, енергетиці і енергоефективності, промисловості і сфері водопостачання.
Також Кломпенхаувер позитивно оцінив урядові ініціативи зі спрощення ведення бізнесу і залучення інвестицій. За його словами, збільшенню припливу іноземних інвестицій в українську економіку сприятиме підписання Україною угоди з Міжнародним валютним фондом.
«Ці інвестиції допоможуть приватному сектору почуватися захищеним з правової точки зору. При цьому Нідерланди залишаються позитивно налаштованими щодо інвестицій в Україну», - сказав Кломпенхаувер.
При цьому, надходження інвестицій в Україну залежатиме від успішності реформ судової і податкової систем, а також заходів із забезпечення захисту прав власності.
Як повідомляв УНІАН, 21 березня в Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і голови держав і урядів Європейського Союзу підписали політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС. Після цього ЄС в односторонньому порядку ввів у дію положення Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною, від яких Київ розраховує одержати 500 млн євро на рік. Дія угоди продовжиться до 1 листопада 2014 року, оскільки до цієї дати повинна бути підписана економічна частина угоди про асоціацію.
За інформацією Держстату, в 2013 році експорт товарів з України до країн ЄС становив 16,759 млрд дол, що на 2,1% менше, ніж у 2012 році, імпорт товарів з країн ЄС - 27,038 млрд дол., що на 3,1% більше, ніж роком раніше.
Головними партнерами України залишаються Польща, на яку припадає 15,2% експорту і 15% імпорту з країнами ЄС, Італія - 14,1% і 7,7%, Німеччина - 9,6% і 25% і Угорщина - 9,3% і 5,2%, відповідно.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили чорні метали і вироби з них, на які припадає 26,2% загального обсягу експорту до ЄС, а також руди, шлак і зола - 10,5%, зернові культури - 10,3%, електричні машини - 9%, насіння і плоди олійних рослин - 7,4%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки - 6,3%, деревина і вироби з деревини - 3,6%.
Довідка УНІАН. За обсягами торгівлі товарами і послугами між Україною і країнами Європи до 2013 Нідерланди займають 8-е місце (4,5%). Зростання двосторонньої торгівлі становило торік 9% з обсягом 2,4 млрд дол. Обсяги експорту українських товарів і послуг до Нідерландів збільшилися на 23% (до 1,2 млрд дол.). Імпорт перевищив експорт на 73 млн дол.