Українські та міжнародні мережі покидають Крим

Компанія MTI (мережі Intertop, Intertop Kids, Plato тощо) закрила п'ять магазинів Intertop на півострові, розповіли «Капіталу» директор з оренди девелоперської компанії і два директора з розвитку мереж одягу та взуття. Цю інформацію підтвердили і на гарячій лінії мережі. «Чи відкриються магазини знову поки невідомо», - повідомив представник MTI. У Сімферополі, Севастополі та Ялті призупинена робота трьох закладів громадського харчування McDonald's, сказано в офіційному повідомленні мережі. «Важливо відзначити, що це рішення має виключно діловий характер і жодним чином не стосується політики», - пояснили в прес-службі McDonald's.

Іспанська компанія Inditex (мережі Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti та Oysho) не відкрила свої магазини в сімферопольському торгово-розважальному центрі «Меганом». «Ритейлер планував відкритися 21 березня, але цього так і не сталося», - розповідає керівник відділу оренди девелоперської компанії, що побажав залишитися неназваним. За його словами, рітейлер спершу завіз, а потім вивіз свої колекції з магазинів. В українському офісі Inditex від коментарів відмовилися.

Піти з Криму можуть й інші українські та міжнародні мережі та ресторани.

«Ми розглядаємо можливість закрити два заклади «Сушія», які зараз працюють на півострові, розповів генеральний директор мережі Роман Романчук. «Кожен день ми переоцінюємо ситуацію», - повідомив він. Таку можливість, за інформацією «Капіталу», розглядає і французька мережа «Ашан». Отримати коментар представників «Ашану» вчора не вдалося.

«Поки ми не прийняли рішення про вихід із півострова, повідомив голова наглядової ради мережі «Фокстрот. Техніка для дому» Валерій Маковецький. «Залишки в кримських магазинах мережі скоротили», - сказав він. Маковецький додав, що рішення про подальшу долю кримських магазинів може бути прийнято керівництвом мережі протягом двох місяців.

Польський рітейлер LPP (Reserved, Cropp Town, Mohito і House) поки не планує закривати магазини в Криму, розповів директор з оренди девелоперської компанії, що побажав залишитися неназваним. «Але, якщо керівництво країни почне вводити санкції проти бізнесу, який працює на півострові, то їм доведеться закритися», - повідомив він.

Продовольчий рітейл, який представлений на півострові переважно українськими гравцями - мережі Novus, «АТБ», «Велика Кишеня» - йти поки не має наміру. «Закривати магазини ми поки не плануємо», - повідомив генеральний директор Novus Ігор Ланда.

Непродовольчим мережам простіше закрити магазин, пояснює керуючий партнер консалтингової компанії Retainet Олександр Ланецький. «Вони можуть перекинути залишки в інші магазини мережі», - вважає він.

Ланецький зазначає, що продовольчі рітейлери у разі закриття понесуть великі втрати - продукти пропадуть та збитки в цьому випадку можуть бути порівнянні з двомісячним обігом торгової точки. Але він припускає, що за найближчі півроку в Криму під загрозою рейдерства закриються всі мережі, як українські, так і міжнародні.