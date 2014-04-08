Citigroup виплатить більше $1 млрд за порушення під час продажу іпотечних паперів

Про це повідомили представники фінансового інституту, передає ИТАР-ТАСС.

"Ця домовленість дозволяє вирішити проблему, яка виникла ще з часів фінансової кризи, і ми раді залишити її позаду", - йдеться в заяві Citigroup.

Інвестори, у числі яких інвестиційний холдинг Cascade Investment, фонд Sealink Funding, фінансова компанія Blackrock Financial Management, домагалися від Citigroup відшкодування матеріального збитку, який вони зазнали після того, як придбали у банку неякісні цінні папери. Ці угоди були здійснені перед фінансовою кризою, в період з 2005 по 2008 роки.

Згідно з угодою, виплата зазначеної суми дозволить Citigroup не викуповувати у даних інвесторів продані їм раніше цінні папери. При цьому за інвесторами залишається право пред'явити банку нові претензії. Домовленість має ще отримати схвалення суду.

У лютому суд у Нью-Йорку схвалив угоду, згідно з якою інший квеликий американський банк -Bank of America - повинен був виплатити інвесторам 8,5 млрд доларів в якості компенсації збитків за іпотечними облігаціями компанії Countrywide financial.