Центробанк Росії обмежив комісію на купівлю та продаж гривні в Криму і Севастополі

Центральний банк РФ обмежив комісію на купівлю та продаж гривні за рублі в Криму і Севастополі, передають "Новини Криму".

Відповідний наказ Банку Росії був виданий 4 квітня, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Комісія на купівлю гривні за рублі не повинна призводити до відхилення курсу більш ніж на 1,5% від офіційного при готівковому розрахунку, більш ніж на 1% - при безготівковому розрахунку. Комісія на продаж готівкової гривні за рублі не повинна призводити до відхилення від офіційного курсу більш ніж на 3%, на продаж безготівкової гривні - більш ніж на 2%.

Кредитні установи мають право стягувати такі комісії до 1 січня 2015 року. Комісія включає всі платежі з клієнтів при обміні валют.

Нагадаємо, для Криму встановлено фіксований курс обміну гривні на рублі: 3,8 рубля за 1 грн. (0,2632 грн. за 1 рубль). При цьому в обмінних пунктах курс обміну гривні на рублі вигідніше.