Долар знову росте - 11,90 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 11,6000/11,9000.

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Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,3261/0,3345. Котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,9385/16,3530.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3743/45.

У понеділок, 7 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,7000, до 12:00 ціни зросли до 11,7000/12,000. До закриття торгівцінові рівні знизилися до 11,6000/11,8000.

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