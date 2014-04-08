Кабмін змінив голову Нацкомфінпослуг

Кабінет міністрів України призначив Максима Полякова виконуючим обов'язки голови Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) замість Бориса Візірова.

Відповідні розпорядження №331-р від 8 квітня 2014 року і 306-р від 5 квітня 2014 року розміщено на офіційному сайті уряду.

Поляків з 12 березня 2014 року обіймав посаду члена Нацкомфінпослуг. З 2011 року - заступник міського голови Умані, є депутатом Уманської міської ради та головою Уманської міської організації політичної партії "Фронт змін".

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2013 року указом президента України головою Нацкомфінпослуг був призначений Борис Візирів.

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