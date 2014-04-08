«Імексбанк» призупинив роботу своїх відділень у Криму

Правління "Імексбанку", що входить до групи великих фінансових установ України, прийняло рішення про призупинення роботи відділень банку в Криму з 8 квітня, повідомляється на його сайті.

За інформацією банку, рішення зумовлене набуттям чинності російського закону «Про особливості функціонування фінансової системи Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя на перехідний період» за відсутності достатньої нормативної бази, що регламентує роботу українського банку на території Криму.

Як повідомляється, на даний момент не працює система електронних, казначейських та міжбанківських платежів, затруднене підкріплення кас готівкою, а також отримані особливі вимоги центробанку Росії, виконання яких, згідно з українським Законом «Про банки і банківську діяльність», тягне за собою відповідальність, аж до кримінальної.

Банк підкреслює, що обслуговування клієнтських рахунків в Криму в таких умовах не є можливим, і має намір провести інвентаризацію рахунків клієнтів і їхнє подальше переведення в інші відділення в Україні.

У той же час, в повідомленні наголошується, що банк має намір виконати всі свої зобов'язання перед вкладниками у межах законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 21 березня підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», згідно з яким банки та небанківські фінустанови можуть продовжувати свою діяльність в Криму без отримання дозвільних документів центрального банку Росії до 1 січня 2015 року. З березня поточного року українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

