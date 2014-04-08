Інвестпривабливість України піднялась до історичного максимуму



Про це йдеться в дослідженні індексу інвестиційної привабливості, який щокварталу представляє Європейська бізнес-асоціація, об'єднуюча інтереси більш як 950 європейських, українських і міжнародних компаній.

«Бізнес зреагував на революційні події кінця 2013 – початку 2014 років і на зміну уряду. Оцінка привабливості інвестиційного клімату бізнесом збільшилася з 1,81 балу до 2,72 балу з п'яти можливих, – говориться в дослідженні. – При цьому оцінка змін в інвестиційному кліматі в найближчі три місяці стала найвищою за весь період вимірювання і становила 3,6 балу з п'яти можливих. Попередній максимум становив 3,2 балу з п'яти можливих і був зафіксований в 2010 році».

Коментуючи результати досліджень, виконавчий директор Європейською бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко відзначила, що бізнес дійсно чекає покращень. «Попередній індекс інвестиційної привабливості був найнижчим за всю історію спостережень. Зараз ситуація інша. У нас велика географія бажаючих допомогти Україні, і зараз головне не упустити шанс, – сказала Дерев’янко. – Треба, щоб ми побачили реальний прогрес у боротьбі з корупцією, реальні кроки з дерегуляції, покращення в судовій системі».

За словами експерта, очікування бізнесу багато в чому продиктовані емоційними відчуттями. «Але курчат по осені рахують. Очікування серйозні, але ми подивимося, що буде далі», – сказала Дерев’янко.

Вона сказала, що у бізнесу є невеликий запас часу для того, щоб дати уряду час на проведення реформ, проте часу не так вже багато.

З нею згоден президент ЄБА Томаш Фіала. «Зараз бізнес хоче змін щодня. Бізнес у цілому дуже позитивно оцінює роботу уряду. Його (уряду – УНІАН) кроки вже привели до макроекономічної стабілізації, до підписання політичної частини Договору про асоціацію, до домовленості з МВФ. Бізнес давно чекав відновлення відносин із МВФ. Це додає впевненості та передбачуваності», – наголосив Фіала.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року індекс інвестиційної привабливості за підсумками четвертого кварталу 2013 року впав до рекорд низького рівня, зафіксованого за п'ять років його існування, до 1,81 балу з п'яти можливих. Це було пов'язано в першу чергу з непідписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Індекс інвестиційної привабливості України щокварталу представляє Європейська бізнес-асоціація, яка розраховує його на основі регуляторного моніторингу оцінки ситуації першими особами компаній – членів ЄБА. Індекс враховує оцінку роботи органів влади, відкритості суспільства, підготовки і проведення реформ, антикорупційних дій влади. Крім того, він включає оцінку судової системи, процесів у податковій і митній сферах, земельних відносин, валютного регулювання.

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