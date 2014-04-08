Україна погасила 72% кредитів МВФ, отриманих у 2008-2010 роках - банкіри

Україна погасила 72% кредитів Міжнародного валютного фонду, одержаних у 2008-2010 роках, і в другому кварталі поточного року держава має сплатити за валютними боргами близько 3 млрд доларів, повідомили експерти «Альфа-Банку» (Україна) у звіті, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Банкіри нагадали, що наприкінці березня було здійснено черговий платіж на 193 млн дол. з погашення заборгованості перед МВФ.

«Україна погасила вже 72% кредитів МВФ, виданих у 2008-2010 роках... У другому кварталі 2014 року державі треба буде здійснити валютні платежі за боргами обсягом близько 3 млрд дол.», - зазначається у звіті.

За інформацією банку, найбільші платежі за валютними боргами держави мають відбутися 30 квітня на користь МВФ на 650 млн дол., 12 травня - МВФ на 361 млн дол., 4 червня - на погашення єврооблігацій і відсотків за ними на 1,040 млрд дол.

«Дуже важливо у квітні-травні заручитися підтримкою МВФ - інакше побоювання кредиторів щодо достатності золотовалютних резервів України посиляться ще більше», - наголошується у звіті.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ на 1 квітня 2014 року становили 15,080 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн дол., менше за показник на 1 березня в 15,462 млрд дол., з початку поточного року резерви скоротилися на 26,14%, або на 5,336 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол. - до 20,416 млрд дол.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).