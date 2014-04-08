Крим перетворився на «податкову яму» - Міндоходів

13:36, 08 квітня 2014
Фінанси
0

Через Крим полізла вся контрабанда і весь контрафакт - Білоус  

Крым превратился в «налоговую яму» - Миндоходов / REUTERS

Міністерство доходів і зборів України повідомляє про незначне збільшення ввезення контрабандної і контрафактної продукції з Автономної Республіки Крим, а також про почастішання випадків ухилення кримських платників податків від сплати податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра доходів і зборів, який займається податковою політикою, Ігор Білоус під час засідання громадської ради при Міндоходів.

«Через Крим полізла вся контрабанда і весь контрафакт, і він перетворився на одну велику «податкову яму», - сказав Білоус.

При цьому він зазначив, що міністерство відстежує ситуацію в Криму.

«Всі «горбаті» ПДВ-декларації полізли через Крим. Ми за системою їх відловлюємо», - відзначив Білоус.

Разом з тим, заступник міністра доходів і зборів, який займається митною політикою, Віталій Науменко спростував цю інформацію.

«Я б такого не сказав. Можу сказати, що працюють тимчасові служби митного контролю, працюють прикордонники. Такого немає», - сказав Науменко.

Читайте такожУкраїнські та міжнародні мережі покидають Крим

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Читайте такожРосіяни створять три КПП на кордоні Криму з Україною

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter