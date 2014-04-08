Крим перетворився на «податкову яму» - Міндоходів

Міністерство доходів і зборів України повідомляє про незначне збільшення ввезення контрабандної і контрафактної продукції з Автономної Республіки Крим, а також про почастішання випадків ухилення кримських платників податків від сплати податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра доходів і зборів, який займається податковою політикою, Ігор Білоус під час засідання громадської ради при Міндоходів.

«Через Крим полізла вся контрабанда і весь контрафакт, і він перетворився на одну велику «податкову яму», - сказав Білоус.

При цьому він зазначив, що міністерство відстежує ситуацію в Криму.

«Всі «горбаті» ПДВ-декларації полізли через Крим. Ми за системою їх відловлюємо», - відзначив Білоус.

Разом з тим, заступник міністра доходів і зборів, який займається митною політикою, Віталій Науменко спростував цю інформацію.

«Я б такого не сказав. Можу сказати, що працюють тимчасові служби митного контролю, працюють прикордонники. Такого немає», - сказав Науменко.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.