Офіційний курс гривні до долара побив новий рекорд - 11,72

З 8 квітня він становить 1172.8167 грн за 100 доларів.

Попередній мінімум був зафіксований 7 квітня і склав 1165.0969 грн за 100 доларів.

Курс гривні до євро на 8 квітня, встановлений на рівні 1609.4564 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.3067 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.