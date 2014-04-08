ЄС не буде знижувати мита для товарів з Криму, заявляють у Кабміні

Європейський Союз не застосовуватиме автономні преференції, що передбачають одностороннє зменшення або скасування митних зборів на українську продукцію, для товарів, вироблених у Криму, оскільки на окупованій Росією території неможливо здійснювати контроль за походженням товарів, що може спричинити експорт до ЄС російської продукції через Україну за заниженими митними ставками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький.

«У зв'язку з окупацією Криму здійснювати контроль за видачею сертифікатів походження з території Криму або ветеринарних (дозволів – УНІАН) на сьогоднішній день практично неможливо, - сказав П’ятницький. - Європейський Союз не застосовуватиме автономні преференції щодо товарів, які матимуть походження з Автономної Республіки Крим».

Він зазначив, що за будь-яке порушення, пов'язане з преференційним режимом, який, як передбачається, діятиме з початку травня до 1 листопада 2014 року, передбачені певні санкції щодо підприємств, які хочуть працювати на європейському ринку.

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«Ми не хотіли б, щоб подібна ситуація була допущена і щоб виникав канал реекспорту російських товарів у преференційному режимі через територію України", - сказав П’ятницький.

Він сказав, що найближчим часом необхідно врегулювати на законодавчому рівні роботу підприємств, які мають намір здійснювати експорт товарів до ЄС, але опинилися в окупованому Криму.

«Коли почне діяти повноцінна угода про вільну торгівлю, то зрозуміло, що нам потрібно буде абсолютно чітко знати, як ми працюємо», - відзначив П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію, що передбачала формування зони вільної торгівлі, в листопаді 2013 року. Європейські фахівці запевняли, що вигоди України будуть відчутні вже тому, що українські товаровиробники дістануть доступ на ринок обсягом близько 500 млн. споживачів і з сукупним ВВП більш як 17 трлн дол.

Проте в листопаді 2013 року Угода не була підписана під приводом неготовності України до приєднання до європейського ринку. Таке рішення влади викликало багатотисячні протести і переросло в тривале і масове протистояння народу і діючої на той момент влади, що призвело до численних жертв.

Переговори про підписання угоди були відновлені тільки з приходом нового Кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. Політична частина Угоди була підписана 21 березня. Економічний блок планується підписати пізніше, після виборів президента України, які заплановані на 25 травня. Новий український уряд також пов'язує економічне зростання з набуттям чинності положень Угоди і входженням України до зони вільної торгівлі з ЄС.