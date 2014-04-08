Електронну акцизну марку введуть у другому півріччі

У другому півріччі 2014 року в Україні буде введена електронна акцизна марка

Перший заступник міністра доходів і зборів, який займається податковою політикою, Ігор Білоус розраховує, що в другому півріччі 2014 року в Україні буде введена електронна акцизна марка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у вівторок після засідання громадської ради при Міндоходів.

"Введення електронної акцизної марки залежить від тієї моделі, яку ми приймемо, і, думаю, нам потрібно готуватися на друге півріччя цього року. Необхідно створити модель, проект, але до кінця року ми маємо запустити", - сказав Білоус.

Він також зазначив, що розраховує визначитися з компанією, яка займатиметься виготовленням марки, до президентських виборів. За словами Білоуса, міністерство веде переговори з провайдерами, але поки що остаточного рішення немає.

"Щодо електронної акцизної марки до нас вже почали приїжджати деякі провайдери цих послуг. У нас вже були три зустрічі, на наступні два тижні заплановано ще три-чотири. Після цього ми будемо думати, як оформляти тендер, і дивитися на те, яка модель найбільше підходить для України", - відзначив керівник податкової.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначав, що використання акцизної марки як засобу обліку підакцизних товарів є малоефективним і замість неї слід ввести електронний облік підакцизних товарів.

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