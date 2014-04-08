Найближчими місяцями інфляція й далі прискорюватиметься - банкіри

Найближчими місяцями інфляція й далі прискорюватиметься у зв'язку із запланованим зростанням адміністративно регульованих цін на енергетику, комунальні послуги і транспорт. Про це йдеться у звіті відділу стратегічного планування UniCredit Bank, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У звіті наголошується, що найбільше на споживчі ціни в березні вплинуло глибоке знецінення гривні на тлі низької порівняльної бази 2013 року.

В основному, як зазначили банкіри, протягом місяця інфляцію підживлювали імпортні товари, в тому числі медичні товари, паливо, автомобілі, побутова техніка, а також сільськогосподарська продукція - молокопродукти, яйця, цукор.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні проти лютого 2014 року прискорилася до 2,2%, проти березня 2013 року - до 3,4%, з початку 2014 року - до 3%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,5%.

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