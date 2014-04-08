Долар на міжбанку встановився на 11,85 грн

У вівторок, 8 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6000/11,9000, на 12:00 звузився спред до 11,6500/11,8000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6500/11,8500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,9385/16,3530, на 12:00 ціни становили 16,0365/16,2490. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,0450/16,3265.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3261/0,3345, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3280/0,3323. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3277/0,3319.

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У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,5120 (-0.1710).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3740/1,3780.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,7000, на 12:00 ціни зросли до 11,7000/12,000. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,6000/11,8000.