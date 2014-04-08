Ще один український банк призупинив роботу в Криму

Банк «Південний», що входить до групи великих, з 9 квітня призупиняє діяльність своїх відділень на території Криму у зв'язку з неврегульованістю юридичних і технічних питань роботи банків на території республіки, повідомляється на сайті банку.

Банк повідомив, що в даний час розробляє регламент обслуговування фізичних осіб за рахунками і вкладами, затвердження якого заплановане до 14 квітня, і рекомендував громадянам звертатися в будь-яке інше працююче відділення банку.

Що стосується юридичних осіб, то з 9 квітня банк розриватиме договори еквайринга і повернення торговцями POS-терміналів для обслуговування платіжних карт.

Банк заявив, що має намір виконувати свої зобов'язання перед клієнтами в рамках чинного українського законодавства, але при цьому звернув увагу позичальників, що вимагатиме своєчасного виконання зобов'язань за кредитами.

Читайте також«Імексбанк» призупинив роботу своїх відділень у Криму

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 21 березня підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», відповідно до якого банки і небанківські фінустанови можуть продовжувати свою діяльність в Криму без одержання дозвільних документів центрального банку Росії до 1 січня 2015 року. З березня цього року українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.