Голова НБУ надав гарантiї поверенення заощадженнь вкладникiв банку «Форум»

Учасники мітингу принесли до парламенту шини та пустi склянi банки із дріб’язком як символом того, що зараз відбувається з банком «Форум». І що також може статися iз банківською системою країни в цілому у разі подальшої бездіяльності влади з цього питання.

До вкладникiв вийшов голова Нацбанку Кубiв, який проiнформував вкладникiв та клiєнтiв банку про тi кроки, якi зараз здiйснює регулятор по вiдновленню нормальної роботи банку «Форум».

Головне – Кубiв чiтко заявив, що вiн, як голова Нацбанку гарантує всiм вкадникам та клiєнтам банку «Форум» збереження та повернення з часом грошей у повному обсязi та у валютi вкладу.

Кубiв проiнформував, що зараз iснує два шляхи виходу iз ситуацiї. Або буде досягнута домовленiсть з нинiшнiм власником банку В.Новинським, або банк «Форум» буде приєднаний, як фiлiя до одного з державних банкiв.

Другий варiант, за словами голови Нацбанку, бiльш реальний i зараз ретельно розробляється механiзм та термiни реалiзацiї. За його словами, рятування проблемного банку шляхом рекапiталiзацiї та приєднання до державного банку ще нiхто не робив за часiв незалежностi – тобто вiдсутня законодавча база. Тому вкладникам треба набратися терпiння i бути готовим пiти на певнi поступки, щоб з часом отримати грошi в повнiй мiрi та у валютi вкладу.

В той же час, голова Iнiцiативної групи вкладникiв та клiєнтiв банку «Форум», виступив на пiдтриму таких дiй Нацбанку i запевнив, що вкладники готови пiти на певнi поступки щодо часу та механiзму повернення коштiв, готови до реструктуризацiї свої депозитiв. Але разом з тим, вкладники виступають категорично проти акцiонування банку за рахунок депозитiв фiзичних осiб та хочуть побачити до 14 квiтня чiткий документ – План врегулювання, прийняття та оприлюднення якого передбачено Законом України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».

Також до учасникiв мiтингу вийшов фактичний власник банку «Форум», народний депутат України В.Новинський, який запевнив вкладникiв, що вiн i надалi буде роботи все можливе задля швидкого вiдновлення нормальної роботи банку, вiн та «Смарт-холдiнг» подали в Нацбанк та Фонд гарантування фiзичних осiб всi свої пропозицiї з конкретними цифрами та кроками по виходу банку iз кризи. Разом з тим, за словами В.Новинського, якщо Нацбанк, Верховна Рада та Кабмiн приймуть рiшення про нацiоналiзацiю банку «Форум», вiн пiдтримає таке рiшення. Адже за його словами, для нього головне, щоб кожна копiйка, яку люди принесли до банку «Форум» була збережена i повернута.

По закiнченнi попереджувального мiтингу учасники прийняли резолюцiю у формi вимоги до Голови Верховної Ради, в.о. Президента України О.Турчинова, Прем’єр-мiнiстра А.Яценюка, голови Нацбанку С.Кубiва, головного акцiонера банку «Форум» та «Смарт-холдiнг» В.Новинського з вимогою до 14 квiтня розробити та оприлюднити План врегулювання ситуацiї з банком “Форум” та вiдновлення його нормальної роботи.

У випадку незатвердження цього Плану в обумовленi строки та вiдсутностi iнших конкретних крокiв по виходу банку «Форум» iз кризи, вкладники банку залишають за собою право відстоювати свої права та законні інтереси, а також свої кровні заощадження усіма доступними засобами та методами впливу. В тому числі і тими, які застосовувалися на Майдані у січні-лютому поточного року.

Довідково: Банк «Форум» було засновано в 1994 році, входить в 20-ку найбільших банків України. За станом на січень 2014 році він входив в п’ятірку банків держави з найбільшим депозитним портфелем запозичень від населення (близько 5 млрд. гривень).

13 березня Нацбанк України замість надання рефінансування визнав банк «Форум» неплатоспроможним.

14 березня 2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію банк «Форум».

За даними Фонду за станом на 1 березня збитки банку становили 6,04 млрд. грн.

Кiлькiсть вкладників банку «Форум» – фізичних осіб становить близько 130 тисяч. Кiлькiсть юридичних осіб, кошти яких заморожені у банку, складає понад 100 тисяч. А якщо враховувати членів їх сімей та трудові колективи, які сьогодні не мають змоги робити життєвонеобхідні витрати або отримати заробітну плату, ця цифра становить близько 2 мільйонів чоловік.