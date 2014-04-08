МВФ відкликав макропрогноз розвитку економіки України

Міжнародний валютний фонд відкликав макропрогноз розвитку України у зв'язку з анексією Криму Російською Федерацією і загальною політичною і економічною кризою в країні, говориться у щорічному економічному огляді Фонду (World Economic Outlook), розміщеному на веб-порталі МВФ.

«Прогнози щодо Україні виключено у зв'язку з триваючою кризою», - говориться в огляді.

Водночас у МВФ зазначили, що добрий урожай і відносно стабільний показник внутрішнього споживання дещо пом'якшили процеси рецесії в Україні в четвертому кварталі 2013 року. «Але серйозні внутрішні та зовнішні дисбаланси залишалися», - відзначили аналітики МВФ. - «На початку 2014 внутрішньополітична нестабільність і анексія Криму Росією вже несприятливо вплинули на економіку України і продовжують згубно впливати на інвестиції та споживання».

Разом з тим, до кінця 2014 року негативні тенденції мають бути подолані. «Ближче до кінця 2014 року чистий експорт і внутрішнє споживання мають повернутися в зону помірного зростання», - відзначили в МВФ.

Коментуючи рішення Фонду, керівник дослідницького департаменту МВФ Олів'є Бланшар наголосив: «Ми також не обговорюємо Україну, оскільки на даний момент ми перебуваємо в процесі обговорення програми співпраці. Але у нас немає сумнівів щодо кредитоспроможності та платоспроможності України».

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час свого виступу в Інституті міжнародних досліджень у Вашингтоні відзначала, що геополітична напруженість є істотним чинником погіршення розвитку світової економіки, і в цьому сенсі ситуація в Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси.

Як повідомляв, Світовий банк прогнозував спад економіки України в 2014 році на 3% і поступове зростання в 2015 році. Крім того, СБ прогнозував інфляцію в Україні в 2014 році на рівні 15%, і в 2015 році – на рівні 10,5%. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу прогнозується на рівні 6,5% ВВП у 2014 році і 4,3% в 2015 році. Дефіцит держбюджету з урахуванням ПДВ-облігацій – на рівні 4,8% ВВП у 2014 році і 3,3% в 2015 році. Валовий зовнішній борг, за прогнозами банку, досягне 86,1% ВВП у 2014 році, 88,5% у 2015 році.

Кабінет міністрів України також погіршив макропрогнози на 2014 рік. Зокрема, номінальний ВВП зменшено з раніше прогнозованого показника в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн. Показник інфляції закріплено на рівні 8,5%, а грудень проти грудня – 12% (первинний прогноз 8,3%). Прогноз прибутку прибуткових підприємств скорочено до 253,2 млрд грн з 302,1 млрд грн. Прогноз обсягу фонду оплати праці за підсумками року знижено до 459,8 млрд грн з 511,6 млрд грн, а показник середньої зарплати – до 3379 з 3575 грн.

Рівень безробіття, за оцінками Кабміну, становитиме 8,2% за методологією МОП при первинному прогнозі 7,1%. Також зменшено прогнозний показник експорту та імпорту. Зокрема, прогноз експорту за підсумками року знижено до 82,7 млрд дол. з 104,7 млрд дол., імпорту – до 95,3 млрд дол із 119,3 млрд дол.

Раніше Кабмін прогнозував падіння ВВП за підсумками року на 3%, хоча початкова редакція закону про держбюджет, прийнятого в січні 2014 року, передбачала зростання ВВП на 3%.

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