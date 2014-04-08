МВФ погіршив прогноз щодо російської економіки через агресію проти України

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз щодо зростання ВВП Росії на 2014 рік із 1,9 до 1,3%.

Про це говориться в доповіді МВФ про перспективи розвитку світової економіки напередодні запланованої на кінець тижня весняної зустрічі керівних органів Фонду та Світового банку, пише ИТАР-ТАСС.

Прогноз зростання російської економіки на 2015 рік також знижено. Якщо в січні експерти МВФ очікували, що економіка РФ наступного року зросте на 2,5%, то тепер прогноз на 2015 рік становить тільки 2,3%.

Як наголошується в дослідженні, "середньострокові перспективи економіки РФ і багатьох інших країн СНД погіршились, оскільки економічне зростання, як очікується, буде ускладнене у світлі останніх подій між Росією й Україною і пов'язаних з цим ризиків". Як наголошується в документі, "потік інвестицій вже ослаб", і фахівці пов'язують це з "політичною невизначеністю".

Поряд з цим експерти МВФ прогнозують поступове уповільнення зростання споживчих цін у РФ. За їх оцінками, поточного року він становитиме 5,8%, а в 2015 році - 5,3%. Це відчутно нижче торішнього показника в 6,8%.

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"Російська монетарна політика переходить до таргетування інфляції, тому стримування інфляційних очікувань має стати пріоритетом. Крім того, зростання гнучкості валютного курсу буде допомагати згладжувати економічні шоки", - йдеться в доповіді. Однак у випадку значного ослаблення рубля монетарна політика може бути дещо посилена, щоб стримати зростання інфляції, вважають у МВФ.

Для залучення інвестицій Росії необхідні структурні реформи, диверсифікація економіки. Пріоритетами є зміцнення влади законів і зниження залучення держави в економіку, вважають експерти фонду.

Разом з тим, вважають автори доповіді, в Росії буде зростати безробіття. Якщо в минулому році її рівень становив 5,5%, то в нинішньому і наступному роках він може досягти 6,2%.

Також експерти МВФ чекають "істотного відтоку капіталу з РФ через події навколо України. Про це заявив головний економіст МВФ Олів'є Бланшар, відповідаючи на запитання кореспондента ИТАР-ТАСС на сьогоднішній прес-конференції у штаб-квартирі фонду у Вашингтоні.