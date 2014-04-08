НБУ тимчасово пом'якшив відповідальність банків за порушення нормативів

Згідно з постановою, Національний банк у період дії цієї постанови при визначенні заходів впливу до банку буде враховувати показники діяльності всієї банківської системи, а також своєчасність і повноту виконання банком своїх зобов'язань перед кредиторами і вкладниками.

Водночас, регулятор заборонив проведення ряду операцій банків, які в результаті зростання валютного курсу після 6 лютого поточного року допускають порушення економічних нормативів, збільшення частки негативно класифікованих активів, порушення порядку формування обов'язкових резервів.

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Зокрема, такі банки в період дії постанови не можуть надавати кредити без забезпечення, проводити активні операції зі своїми інсайдерами, достроково погашати боргові цінні папери власної емісії, викуповувати власні акції, купувати недержавні цінні папери від свого імені, виплачувати дивіденди акціонерам, повертати вклади інсайдерам достроково, виплачувати премії своєму керівництву, нарощувати вкладення в нові основні засоби і нематеріальні активи, оплачувати консультаційні послуги фінансового характеру та відкривати нові відділення.

Також Нацбанк зобов'язав банки розробити і подати до 14 квітня детальний план щодо усунення недоліків і порушень у своїй роботі.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні має негативний вплив на банківську систему. Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому знизився на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 5,8%, до 28,5 млрд дол. Одночасно триває знецінення національної валюти, і станом на 8 квітня вартість долара США на міжбанківському ринку України досягла 11,85 грн/дол.