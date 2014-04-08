Кубів: Україна повернула Росії $3 млрд кредиту, сплативши ними газ

Щодо розслідування використання російського кредиту на 3 млрд дол., отриманого в грудні минулого року, то ці кошти відразу ж були направлені «назад» Російської Федерації в якості платежів за російський газ.

Про це заявив глава Національного банку України Степан Кубів в ефірі Першого Національного каналу 8 квітня.

Він заявив також, що валютний курс на сьогодні відображає поточний реальний стан економіки країни.

«Ціна того, що відбувається в економіці України, а саме курс долара, - це реальне відображення того, що ми маємо на сьогодні», - сказав Кубів. Також він зазначив, що ситуація на валютному ринку схильна до впливу спекулянтів, а також на нього впливає політична обстановка.

Водночас Кубів наголосив, що національна валюта має перспективи для зміцнення, зокрема, після отримання коштів від Міжнародного валютного фонду.

Що стосується впровадження інфляційного таргетування, голова Нацбанку пояснив, що це досить трудомісткий процес і потребуватиме рік роботи Національного банку.

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З питання значних обсягів рефінансування комерційних банків Кубів наголосив, що підтримка ліквідності не видається банкам, які порушують нормативи, а тільки «здоровим» банкам, які відчувають відплив депозитів.

Глава НБУ рекомендував вкладникам при виборі банку для розміщення вкладу керуватися не рівнем ставок за депозитами, показниками надійності фінустанови. За його словами, банк, що пропонує відсоток за депозитами вище 26%, відчуває проблеми з ліквідністю.

На запитання про наміри оголосити неплатоспроможним банк «Надра» заарештованого бізнесмена Дмитра Фірташа, Кубів зазначив, що таких підстав немає. За його словами, банк «Надра» виконує всі нормативи і здійснює платежі клієнтів.