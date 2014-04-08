ЄБРР виділить 350 млн євро для двох проектів в Україні

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 8 квітня схвалила виділення 350 млн євро для фінансування двох проектів в Україні, повідомила прес-служба фінансової установи.

Згідно з повідомленням, це фінансування є частиною оперативного реагування на ситуацію в Україні, затвердженого Радою директорів ЄБРР 25 березня 2014 року.

«Банк готовий збільшувати обсяг і розширювати масштаб своїх інвестицій в країні, підкріплюючи їх наданням необхідної технічної допомоги і веденням активного політичного діалогу» - наголошується в повідомленні.

За даними ЄБРР, першою з цих двох проектів є програма фінансування обсягом 150 млн євро для підтримки існуючих клієнтів Банку в реальному секторі української економіки.

«Ця програма допоможе українським компаніям задовольнити потреби у ліквідності і оборотному капіталі, а також подолати інші труднощі і обмеження, зумовлені фінансовою кризою і зменшенням доступності зовнішнього фінансування», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожЄБРР збільшить обсяг інвестицій в Україну до 1 млрд євро в рік

На думку банкірів, це фінансування сприятиме відновленню упевненості іноземних і вітчизняних інвесторів та їх бажанню реалізовувати нові проекти в Україні.

Банк також відновить кредитування у державному секторі, але лише після того, як Україна досягне угоди з Міжнародним валютним фондом щодо програми макроекономічної стабілізації.

«Це є попередньою умовою виділення траншу у розмірі 200 млн євро в рамках проекту поліпшення стану автомобільних доріг, що належать до Пан’європейського транспортного коридору», - наголошується в повідомленні.

За інформацією ЄБРР, це фінансування дозволить завершити необхідну реконструкцію доріг на підходах до столиці України.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує збільшити обсяг інвестицій до України до 1 млрд євро на рік протягом найближчих кількох років з 550-750 млн євро, передбачених раніше. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. При цьому наголошувалося, що сума кредитування може бути більшою, якщо «дозволить економічна ситуація».

Довідка УНІАН. ЄБРР є одним з найбільших інвесторів і кредиторів України, учасником широкого спектру проектів як в державному, так і у приватному секторі України. У 2013 році банк профінансував у цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше за показник 2012 року.