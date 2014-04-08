Гривня має перспективи для зміцнення - глава НБУ



«Ціна того, що відбувається в економіці України, а саме курс долара, - це реальне відображення того, що ми маємо на сьогодні», - сказав Кубів . Також він зазначив, що ситуація на валютному ринку схильна до впливу спекулянтів, а також на нього впливає політична обстановка.

Водночас Кубів наголосив, що національна валюта має перспективи для зміцнення, зокрема, після отримання коштів від Міжнародного валютного фонду.

«Гривня має перспективи для зміцнення. Надходження і допомога Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку дозволять це відчути в найближчі дні. Я думаю, це відбудеться в цьому місяці», - сказав він.

Стосовно впровадження інфляційного таргетування, голова Нацбанку пояснив, що це досить трудомісткий процес і потребують рік роботи Національного банку.

«Ми не готові станом на сьогодні до інфляційного таргетування... Період впровадження даного інструменту не такий вже і тривалий. Року роботи Національного банку буде достатньо, щоб продемонструвати ефективну політику в даному напрямі», - додав він.

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Щодо питання значних обсягів рефінансування комерційних банків Кубів наголосив, що підтримка ліквідності не видається банкам, які порушують нормативи, а тільки «здоровим» банкам, що зазнають відтік депозитів.

«Кошти, які ми надали, надаються за рішенням правління на суму відтоків депозитів для «здорових» банків, які на сьогодні розуміють свою відповідальність. Банки, які порушують нормативи, правила гри, встановлені Законом «Про банки і банківську діяльність» та внутрішніми положеннями, ховаються і обманюють вкладників... ми з ними боремося», - сказав він.

Глава НБУ рекомендував вкладникам при виборі банку для розміщення вкладу керуватися не рівнем ставок по депозитах, а показниками надійності фінустанови. За його словами, банк, що пропонує відсоток за депозитами вище 26%, відчуває проблеми з ліквідністю.

«Не потрібно дивитися на найвищі відсотки, потрібно дивитися на надійність банку. Чи пройшов він міжнародний аудит, чи є відкритим, чи відповідають його операції нормативами Нацбанку... Ціна на депозити на сьогодні 24-26%, а на кредити - 26-30% - це не реально для економіки... Ціна ризику повинна бути не вище ціни інфляції, і коли банк собі дозволяє залучати ресурси за 26%, у нього проблеми з ліквідністю», - сказав він.

На питання про наміри оголосити неплатоспроможним банк «Надра» арештованого бізнесмена Дмитра Фірташа, Кубів зазначив, що таких підстав немає. За його словами, банк «Надра» виконує всі нормативи і проводить платежі клієнтів.

«Минулого тижня ми посилили моніторинг з боку Національного банку. Банк виконує на сьогодні всі нормативи, провидить всі платежі. Може, політично його хочуть ”завалити”. Але Національний банк - незалежна структура, яка повинна приймати таке рішення самостійно і за законом. Ми не будемо виконувати ті чи інші політичні замовлення», - додав він.

Що стосується розслідування використання російського кредиту на 3 млрд дол, отриманого в грудні минулого року, то, за словами глави НБУ, ці кошти відразу ж були спрямовані «назад» до Російської Федерації як платежі за російський газ.

«Ці кошти були реально надані і відразу відібрані. Тому що 3 млрд, які прийшли з Російської Федерації, відразу були взяті як передоплата за енергоносії, майже всі кошти, близько 2,9 млрд, були відправлені в Російську Федерацію», - сказав він.