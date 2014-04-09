Російські банки знайшли альтернативу Visa і MasterСard - китайський «пластик»

Банківське співтовариство Росії звернулося до уряду з пропозицією розглянути альтернативну американським платіжним системам Visa і MasterCard китайську China UnionPay, пишуть "Известия".

Відповідна пропозиція направлена членами ради Національного фінансового ринку (НСФР) першому заступнику голови уряду Ігорю Шувалову (лист є у розпорядженні «Известий»). Як пояснив голова НСФР Андрій Ємелін, зустріч російських банкірів з представниками China UnionPay відбудеться найближчим часом.

Ємелін зазначає у листі, що в умовах санкцій з боку американських платіжних систем було б доцільно почати переговори з China UnionPay (СUP) - для забезпечення безперебійного здійснення транскордонних та зарубіжних платежів. Як зазначає голова НСФР, російські банки повинні до квітня 2015 року почати масову емісію карт китайської платіжної системи.

За словами Ємеліна, одночасно необхідно вести переговори з Visa і MasterСard про недопущення в подальшому повтору блокування карток, випущених російськими кредитними організаціями, і відшкодування збитків у разі блокування.

СUP - єдина національна платіжна система Китаю. Вона заснована в 2002 році за підтримки Центрального банку КНР. Компанія China UnionPay об'єднує близько 300 кредитних організацій в Китаї та за його межами. Банківські картки China UnionPay вийшли на російський ринок в 2007 році. В даний час в світі в обігу знаходиться понад 2,7 млрд банківських карт CUP, які приймаються в 141 країні світу, включаючи Росію.

Недавні події навколо Visa і MasterCard виявилися несподіваним і ефективним PR для їх китайського конкурента, а також змусили російську владу серйозно задуматися про створення національної платіжної системи та пошуку додаткових альтернативних варіантів.

У цілому банкіри неохоче коментують ініціативу офіційно, оскільки ключових рішень у даному напрямку ще не прийнято. Вони нагадують, що президент Володимир Путін доручив опрацювати питання про створення національної платіжної системи.