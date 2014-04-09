Японія і США намагаються домовитися про Транс-Тихоокеанське партнерство

Міністр фінансово-економічної стратегії Японії Акіра Амарі і торговий представник США Майкл Фроман, який перебуває з візитом у Токіо, почали дводенні переговори про Транс-Тихоокеанське партнерство (Trans Pacific Partnership, TPP), під час яких обидві сторони мають намір досягти компромісу щодо мит на сільгосппродукцію і автомобілі, повідомляє РІА Новини.

"У найближчі два дні ми маємо подолати найбільший гірський перевал", - сказав перед початком переговорів Акіра Амарі. Вранці у середу міністр зазначив, що між позиціями двох країн як і раніше є значна дистанція, і "все залежить від того, наскільки обидві сторони зможуть піти назустріч один одному". Його американський колега підкреслив, що "чекає велика робота" і висловив намір "подолати всі перешкоди".

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Організація Транс-Тихоокеанського партнерства мала локальне значення до тих пір, поки до переговорів про укладання угод щодо вільної торгівлі між її членами - країнами Тихоокеанського регіону - не приєдналися США. Участь у ТТП США підвищує рівень організації та зробить її впливовим гравцем на міжнародній арені. Транс-Тихоокеанське партнерство повинно об'єднати 11 країн регіону на засадах вільного переміщення 21 найменування товарів і послуг, а також інвестицій і робочої сили.

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У переговорах з США Японія намагається захистити своє сільське господарство, яке традиційно було захищено від імпортної конкуренції високими митами - наприклад, митні збори на імпортний рис складають 778%, на пшеницю 252%, - але добитися від Америки зниження мит на автомобілі та запчастини до них.

Обидві сторони мають намір прискорити процес переговорів, щоб домогтися хоча б рамкової згоди до візиту президента США Барака Обами в Японію 24-25 квітня.